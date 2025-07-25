Спасатели нашли живого мужчину под завалами жилого дома в Саратове

Спасатели обнаружили живого мужчину под завалами жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа.

На спасение мужчины направили все основные силы МЧС.

— 39 лет, дышит, находился на кухне, — передает ТАСС.

О происшествии стало известно утром 25 июля. В результате взрыва часть здания обрушилась. По предварительным данным, взрыв произошел из-за газа. От рухнувших обломков пострадали несколько пешеходов. Также известно, что в доме произошло обрушение с 10-го по 1-й этаж. По предварительным данным, погибли три человека, включая ребенка.

Сотрудник газовой компании предположил причину взрыва в Саратове

Впоследствии появилось видео с моментом взрыва в многоэтажке. На видеозаписи заметно, как сразу после взрыва обрушилась часть здания, а из-под завалов поднялся густой серый дым.