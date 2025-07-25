Место обрушения жилого дома в Саратове показали вблизи

На месте обрушения части дома после взрыва жилой десятиэтажки в Саратове на улице Блинова работают экстренные службы, идет разбор завалов. Огромные куски дома, плиты и камни показал с близкого расстояния корреспондент «Звезды».

Можно увидеть, что обрушилось несколько угловых квартир с седьмого по десятый этаж здания, а около дома лежат большие обломки.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что многоэтажка может рухнуть. Поэтому спасатели никого близко не подпускают в целях безопасности.

Территория ограждена лентами. Для жителей организовали пункты временного размещения.

На месте продолжают работать более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники. Они разбирают и обследуют завалы, эвакуируют людей.

В 12 часов дня в региональный ГУ МЧС России поступила информация об обрушении дома из-за взрыва газа. Погибли три человека, а число пострадавших пока неизвестно.