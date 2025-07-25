В Саратове продолжается разбор завалов дома на улице Блинова, где в результате взрыва частично обрушился подъезд и торцовая стена. Погибли по меньшей мере трое человек.

Предположительно причиной трагедии стал бытовой газ — эпицентром взрыва стала квартира на девятом этаже десятиэтажки. Сотрудник газораспределительной компании рассказал «МК», что могло стать причиной столь масштабных разрушений и как уберечься от катастрофы в своей квартире.

В результате взрыва бытового газа — такова на данный момент версия МЧС — полностью обрушилась торцовая стена дома, уничтожены три этажа в угловом подъезде. Всех жителей многоэтажки эвакуируют, на месте работает больше 20 спасателей и восемь единиц техники, сообщили спасатели. К дому прибыл и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

- Сам по себе взрыв произошел, скорее всего, в результате какого-либо нарушения правил эксплуатации внутридомового газового оборудования, - делится с «МК» сотрудник газораспределительных сетей одного из районов Ярославской области. - Допущена утечка газа либо вследствие нарушения целостности трубопроводов, либо абонентского оборудования. Более подробно это определят специалисты на месте происшествия. Но если был взрыв, значит, была и утечка.

По словам собеседника «МК», состояние трубопроводов до входных кранов в квартире — ответственность газораспределительной компании; хозяин квартиры будет отвечать, только если не произвел в срок техническое обслуживание и не допустил специалистов к осмотру газовой сети. Если же «прохудилось» оконечное оборудование — плита, котел или колонка — то за это несет ответственность пользователь.

- Вообще говоря, панельный дом 2008 года постройки может быть просто некачественным, плохо построенным, - добавляет эксперт. - И это может объяснить такие разрушения: дом развалился как картонный! Необходима еще и строительная экспертиза, наверное, она будет произведена.

Как заметил сотрудник газовой компании, причиной утечек — то есть нарушения целостности труб — могут быть и смещения элементов дома. Правда, чаще всего такое происходит в частном секторе, где могут «играть» части деревянного дома — и в какой-то момент неожиданно для жителей происходит утечка.

Момент взрыва в российской многоэтажке попал на видео

- Что касается правил безопасности, они не меняются уже много десятилетий, - говорит собеседник «МК». - Отключать вводной кран, если уезжаете из квартиры на несколько дней. Следить за целостностью труб и подводок и ни в коем случае не отсоединять и не подсоединять их самостоятельно. Следить за чистотой дымоходов, если они есть. Желательно проветривать кухню, когда готовите на газовой плите и сразу после этого. Дверь на кухню должна быть с пространством для воздуха под ней или вентиляционными отверстиями.

Если же вы почувствовали запах газа, нужно немедленно открыть окна, проверить конфорки и, если дело не в них, вызвать газовую службу. А вот включать свет или электроприборы, подходить к розеткам смертельно опасно: искра при замыкании контакта может вызвать взрыв.