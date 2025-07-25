Жильцы саратовской многоэтажки захотели найти виновника разрушительного взрыва

Жильцы многоэтажного дома в Саратове, где произошел взрыв газа, пытаются предположить, кто из соседей мог стать виновником трагедии. Их комментарии приводят журналисты MK.RU.

По словам жительницы девятого этажа, у них расположено четыре квартиры. На месте, который мог стать эпицентром взрыва, жила семья, уточняет женщина.

«Жена с ребенком накануне уехала в Заводской район. Их дома не было. Муж, наверное, утром ушел на работу», — сказала она.

Как предполагают очевидцы, теоретически взрыв газа мог произойти и на 10 этаже. Над той самой квартирой, которая больше всего пострадала, проживала семья. В четверг вечером они уехали на дачу, говорят соседи. Некоторые из них думают, что в квартирах, где, вероятнее всего, мог произойти взрыв, никого не было.

При этом жильцы рассказали, что неадекватных или подозрительных соседей у них нет — в доме живут семейные приличные люди. Однако жительница восьмого этажа все же дала журналистам понять, что в доме есть одна неспокойная семья. По словам соседки, в квартире над ней жила супружеская пара. Там часто устраивались вечеринки, слышалась громкая музыка, а иногда и ругань, жалуются жильцы. При этом мужчину довольно часто видели с бутылками спиртного, которые он нес из магазина.

Взрыв газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел утром 25 июля. В результате ЧП обрушились несколько этажей здания. По последним данным, шесть человек погибли. Врачи не смогли спасти мужчину, пролежавшего под завалами шесть часов. Власти Саратовской области объявили траур после случившегося.