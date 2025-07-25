Аферист из Индии выдумал страны и стал лжепослом

Гражданин Индии выдумал два воображаемых государства и представлялся их дипломатом, чтобы обманывать своих соотечественников и получать от них деньги, обещая трудоустройство за границей. Об этом сообщает Baza.

23 июля сотрудники правоохранительных органов Индии задержали 47-летнего Харшвардхана Джайна по подозрению в организации мошеннической схемы с использованием поддельных дипломатических представительств.

Лжепосольство было расположено в жилом доме в окрестностях Дели. Джайн выдавал себя за посла несуществующих государств — Себоргии и Вестариды — и обманывал людей, обещая трудоустройство за границей в обмен на деньги.

«Но одним зданием его грандиозная афера не ограничивалась. Правоохранители нашли у Джана четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами, липовые печати министерства иностранных дел разных стран и гору поддельных фотографий, где «вестаридский посол» изображен с известными мировыми лидерами», — уточнили авторы, отметив, что у мужчины были изъяты более 50 тысяч долларов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил в беседе с NEWS.ru, что аферисты начали прибегать к реализации схемы обмана российских граждан при помощи нового мессенджера МАХ.