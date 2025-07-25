Суд заочно арестовал политолога Шульман*

Мещанский суд Москвы заочно арестовал политолога Екатерину Шульман*.

Ей вменяют нарушение порядка деятельности иноагента. В настоящий момент политолог объявлена в розыск, передает "Интерфакс".

Мера пресечения начнет действовать с момента задержания на территории России, а в случае экстрадиции - с момента фактического пересечения границы, пояснили в пресс-службе суда.

Шульман* была внесена в список иноагентов еще три года назад. Известно, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги. Эта информация раскрылась в суде, когда Екатерина подала жалобу на решение о признании ее иноагетом.

* признана в России иноагентом.