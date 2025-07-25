Дело заведено после гибели людей при взрыве газа в Саратове

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Саратове в пятницу, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Между тем источник в оперативных службах сообщил об угрозе повторного обрушения здания, поскольку конструкции дома получили серьезные повреждения.

Спасатели МЧС, кинологи и специальная техника работают на месте происшествия, разбирают завалы и ищут возможных пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратове произошел взрыв газа в подъезде десятиэтажного жилого дома. В результате инцидента обрушился торец здания. МЧС сообщило о гибели трех человек.