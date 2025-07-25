Что известно о взрыве в жилом доме в Саратове
Три человека, по предварительным данным, погибли при взрыве газа и последующем обрушении 10-этажного жилого дома в Саратове, сообщили ТАСС в оперативных службах. Под завалами могут находиться люди.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
Сообщение о происшествии в доме на улице Блинова в Саратове поступило в 12:12 (11:12 мск).На месте работают пожарно-спасательные подразделения.В оперативных службах сообщили, что произошло обрушение торца панельного дома с 10-го по 1-й этаж.
Погибшие
Погибли три человека, подтвердили в МЧС.Под завалами могут находиться люди.