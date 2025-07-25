Взрыв произошел в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о ЧП в доме на улице Блинова дежурному поступило в 12:12 (11:12 мск).

"Произошел хлопок в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте", - говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что погибли три человека. Кроме того, в оперативных службах сообщили, чтов доме произошло обрушение с 10-го по 1-й этажи. Под завалами подъезда жилого дома могут находиться люди.

"Произошло обрушение торца панельного дома с 10-го по 1-й этаж", - сказал собеседник агентства.

Всего в доме 10 этажей.

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Возгорания после взрыва газа и обрушения не последовало, уточнили в МЧС.