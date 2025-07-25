Обломки дома после взрыва в российском городе упали на прохожих

Обломки здания после взрыва в многоквартирном доме в Саратове упали на прохожих. Об этом сообщает Baza в своем Telegram.

По данным канала, среди пешеходов есть пострадавшие — их число не уточняется.

Предварительно, не выжил один из жильцов дома в российском городе.

О происшествии в многоэтажке стало известно днем в пятницу, 25 июля — разрушены оказались четыре этажа. По некоторым данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа.