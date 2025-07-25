Стало известно о находящихся под завалами жильцах взорвавшегося дома в Саратове

Под завалами взорвавшегося в Саратове дома могут находиться жильцы. Об этом стало известно из публикации издания Baza в Telegram.

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Портал не уточняет, сколько человек могут находиться под обломками. На месте трагедии уже работают спасатели, они эвакуируют всех, кто остался в квартирах.

Предварительная причина обрушения дома — взрыв газа. Отмечается, что здание может полностью разрушиться.

Ранее в сети появились кадры с места взрыва обрушения.