Шульман* заочно арестовали в России

Мещанский райсуд столицы заочно избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для политолога Екатерины Шульман (иноагент).

Шульман предъявлено обвинение по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», уточнили в суде, передает ТАСС.

Ее заочно арестовали на два месяца. В инстанции отметили, что срок исчисляется с момента ее задержания на в России либо с момента пересечения границы в случае экстрадиции.

Ранее суд назначил штраф Шульман за участие в деятельности Берлинского центра Карнеги, который признан нежелательной организацией в России.