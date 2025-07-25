Часть жилого дома обвалилась из-за взрыва в российском городе

В Саратове часть дома обвалилась из-за взрыва газа в квартире жилого дома. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации канала, в одной из квартир дома на улице Блинова произошел взрыв бытового газа. В результате разрушены оказались четыре этажа многоквартирного дома. Предварительно, есть пострадавшие.

Как впоследствии уточнил Mash, жертвами взрыва стали три человека. Из-за взрыва пострадал соседний дом, повреждения также получили десятки автомобилей.

23 июля взрыв газа произошел на севере Москвы. Хлопок произошел на Беломорской улице, после чего из одного из домов повалил черный дым. Пострадал один человек.