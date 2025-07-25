Как Елена Блиновская попыталась сбежать из России: подробности

Следственный комитет России раскрыл подробности неудачной попытки побега Елены Блиновской. Блогерша попыталась покинуть страну, когда узнала о возбуждении нового уголовного дела. Как стало известно, к границе с Беларусью Елену вёз её постоянный водитель.

«Фея желаний» планировала вылететь из Минска в Ташкент, минуя российские аэропорты, понимая, что при прохождении пограничного контроля в любой российской авиагавани её задержат, пишет KP.RU.

Изначально Блиновская планировала лететь из Москвы вместе с найденными после свидетелями, но в самый последний момент решила изменить маршрут. Позже ночью она позвонила своему личному водителю и попросила срочно выехать из Москвы. На границе с Беларусью их и задержали.

В СК раскрыли детали дела Елены Блиновской

Ранее отец Блиновской Олег Останин рассказал Super, что у него и его сына Александра судебные приставы арестовали банковские счета и всю недвижимость. Мужчина утверждает, что у Александра пытаются изъять две квартиры, которые он приобрёл ещё до популярности сестры.