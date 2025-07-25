Черные ящики нашли на месте крушения Ан-24

Черные ящики обнаружили на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в пресс-службе Минтранса.

В ближайшее время черные ящики доставят в Москву для расшифровки.

Росавиация и Ространснадзор намерены провести проверку авиакомпании «Ангара» на предмет соблюдения федеральных авиационных правил.

— По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе, — передает Telegram-канал Минтранса.

24 июля Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение. Авиакатастрофа могла произойти из-за ошибки экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Стало известно, что родственникам погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по пять миллионов рублей.