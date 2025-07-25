Жителю Подмосковья дали срок за изготовление взрывчатки и подготовку теракта

Житель Московской области Михаил Громов получил тюремный срок за участие в террористической деятельности и подготовку теракта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как установил 2-й Западный окружной военный суд, в начале 2024 года Громов вступил в террористическую организацию. По указаниям кураторов он прошел обучение, в том числе дистанционное, по изготовлению взрывчатых веществ и устройств. Согласно материалам дела, целью злоумышленника было подрыв железнодорожной инфраструктуры и других объектов.

Компоненты для самодельных взрывных устройств подсудимый частично приобрел самостоятельно, а часть — получил из тайников по инструкциям организаторов. Его действия были пресечены сотрудниками органов безопасности 25 марта 2024 года, запрещенные вещества изъяли.

Громов признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса, включая участие в террористической организации, прохождение обучения в целях терроризма, незаконное хранение взрывчатых веществ, а также приготовление к совершению теракта.

В итоге суд назначил ему 18 лет лишения свободы, из которых первые три года — в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года и штрафа в размере 800 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.