В России раскрыли группу мошенников, действовавшую через кол-центры

Сотрудники ФСБ задержали 19 человек, которых подозревают в участии в организованной группе, занимавшейся дистанционным мошенничеством в отношении граждан России. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ведомства.

По информации спецслужбы, преступная схема действовала на территории Московской, Новосибирской, Томской областей и Алтайского края. Как установили правоохранители, злоумышленники систематически вымогали у граждан России деньги в особо крупном размере с помощью ресурсов украинских колл-центров. В преступной схеме в качестве пособников активно привлекались социально уязвимые жители Новосибирской области.

Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли компьютерную технику, средства связи, незарегистрированное травматическое оружие, печати юридических лиц, крупные суммы наличных, криптовалюту, драгоценности, долговые расписки, наркотики и автомобили премиум-класса.

По данным следствия, фигуранты причастны как минимум к 33 эпизодам телефонного мошенничества, ущерб от которых превышает 200 млн рублей.

Двум предполагаемым организаторам предъявлены обвинения по статьям УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере и создании преступного сообщества. Остальные 18 участников также обвиняются в участии в организованной преступной группе и многократном мошенничестве.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 19 подозреваемых, еще одному — ограничение свободы.

ФСБ уточнила, что оперативно-следственные действия продолжаются, а также напомнила о продолжающейся активности спецслужб Украины в интернете, включая социальные сети и мессенджеры, с целью вовлечения россиян в противоправную деятельность.