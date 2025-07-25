В СК раскрыли детали дела Елены Блиновской

25 июля в России празднуют День сотрудника следственных органов. В преддверии этого профессионального праздника издание «Комсомольская правда» поговорила с Юлией Ивановой, руководителем отдела по связям с общественностью и СМИ Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве, которая рассказала некоторые неизвестные детали дела блогера Елены Блиновской.

Блиновскую обвинили в дроблении бизнеса. Доходы от марафонов распределялись через 18 ООО и 3 ИП на родственников и друзей, чтобы избежать повышенных налогов. Следствие выяснило, что решение о схеме принимали Блиновская и ее муж. Алексею Блиновскому предъявлены обвинения в неуплате налогов, но дело приостановлено из-за его службы в зоне СВО.

Блиновская утверждала, что в декрете управляли компанией доверенные лица. Однако следствие доказало, что она сама контролировала деятельность фирмы через директора и бухгалтеров. С ростом доходов увеличивалось число аффилированных компаний и ИП, которым она разрешала продавать свои курсы. Желающие приобрести марафоны вносили деньги, не зная, кому платят. Следствие установило, что все эти компании были подконтрольны Блиновским.

Елену Блиновскую сначала отправили под домашний арест с запретом покидать имение без согласования. Однако в январе 2024 года ее перевели в СИЗО за нарушение меры пресечения. Как утверждается, она устроила новогоднюю вечеринку с 50 гостями, включая подругу, которая была свидетелем. Общение со свидетелями под запретом, что и стало причиной замены электронного браслета на реальный арест, отметили в СК.

Летом 2023 года суд арестовал счета и имущество Елены Блиновской и ее семьи по ходатайству следствия. Адвокаты заявили стоимость арестованного имущества в 64 миллиарда рублей. Однако это не соответствует действительности, указали в СК.

Как сообщается, на тот момент долг Блиновской перед налоговой составлял 918 миллионов рублей, и следствие не имело права арестовать имущество на большую сумму. На каждый из счетов Блиновской наложили арест в пределах этой суммы, но фактически там не было таких денег. Суммарно арестовали около 700 миллионов, включая кадастровую стоимость недвижимости. Защита Блиновской, возможно, намеренно исказила цифры, подчеркнула Иванова.

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Елена Блиновская, ранее считавшаяся богатейшей блогершей России, стала фигуранткой громкого дела о неуплате налогов и отмывании денег. В 2019-2021 годах она не доплатила в казну около 918 млн рублей, а позже добавилась статья о незаконном обороте средств платежей. В марте 2024 года Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Ее обвинили в дроблении бизнеса через 18 ООО и 3 ИП, подконтрольных ей и мужу, чтобы уйти от уплаты налогов.

Весной 2023 года ее задержали при попытке пересечь российско-белорусскую границу на арендованном «Майбахе». Блиновская была отправлена под домашний арест, но в январе 2024 года ее перевели в СИЗО за нарушение правил. Летом 2023 года суд арестовал счета и недвижимость Блиновской на сумму около 700 млн рублей.