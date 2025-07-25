На борту разбившегося в Приамурье Ан-24 был гражданин КНР

В числе пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего катастрофу 24 июля возле города Тында Амурской области, был гражданин Китая. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Генконсульство КНР в Хабаровске.

"Мы получили эту информацию от представительства МИД России в Амурской области. Сейчас мы выясняем все обстоятельства, чтобы найти родных этого человека", - цитирует агентство слова сотрудника дипмиссии.

Представители Генконсульства сегодня вылетят в Тынду.

Напомним, самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", который летел по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, разбился вблизи аэропорта столицы БАМа. На борту было 43 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна".

В Приамурье введен режим ЧС, работает оперативный штаб под руководством губернатора Василия Орлова. В Амурской области и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.