В российском регионе после атаки украинского дрона погиб мирный житель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рыльский район Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, украинские военнослужащие нанесли удар по деревне Обеста, расположенной в пяти километрах от границы с Украиной. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ совершил атаку рядом с местным клубом.

«К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Хинштейн. Он также призвал жителей Курской области воздержаться от поездок в приграничные районы.

Ранее стало известно, что дроны ВСУ атаковали Каменский Хутор в Брянской области. В результате осколочные ранения получил мирный житель, его оперативно доставили в больницу для оказания помощи.