Приговор генералу Попову пересмотрят

Второй Западный окружной военный суд пересмотрит приговор бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом пишет ТАСС.

Заседание пройдет в 11:30 по московскому времени в открытом режиме. Апелляцию защиты Попова рассмотрят тройка судей, сам осужденный будет участвовать в процессе из Тамбовского СИЗО по видеосвязи.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Его защита хочет оспорить этот приговор. Администрация Запорожской области, которая признана потерпевшей стороной по этому делу, также просила отменить приговор.