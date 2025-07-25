Обломки дрона повредили вагон пассажирского поезда в Краснодарском крае

В Тимашевске обломки дрона упали на территорию вокзала, вагон проходящего через город поезда оказался поврежден, сообщил в своем Вениамин Кондратьев.

В результате два человека получили легкие травмы. Одного из них доставили в больницу, другой — отказался от госпитализации и вернулся на железнодорожную станцию.

Вокзал на некоторое время остался без электроснабжения, но его уже восстановили. «Повреждения железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано, возгораний нет», — рассказал глава региона.

Кроме того, в результате падения дрона повреждения получили частные дома в Темрюкском и Славянском районах.

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае при помощи дронов. Местные жители стали свидетелями работы систем противовоздушной обороны.