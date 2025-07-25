В Telegram распространяется новая схема взлома аккаунтов через ботов

В мессенджере Telegram выявлена новая мошенническая схема: злоумышленники рассылают пользователям ссылки на ботов и просят нажать кнопку Start. После этого боты получают права владельца аккаунта, переименовываются в Telegram Wallet или Support Bot и начинают шантажировать пользователя, требуя деньги за возврат доступа. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Если жертва отказывается платить, на бота запускается волна жалоб, после чего Telegram может навсегда заблокировать аккаунт.

Пользователям рекомендуется не переходить по неизвестным ссылкам и быть внимательными при взаимодействии с ботами.