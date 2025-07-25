В Telegram распространяется новая схема взлома аккаунтов через ботов

BFM.RU

В мессенджере Telegram выявлена новая мошенническая схема: злоумышленники рассылают пользователям ссылки на ботов и просят нажать кнопку Start. После этого боты получают права владельца аккаунта, переименовываются в Telegram Wallet или Support Bot и начинают шантажировать пользователя, требуя деньги за возврат доступа. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В Telegram распространяется новая схема взлома аккаунтов через ботов
© РИА Новости

Если жертва отказывается платить, на бота запускается волна жалоб, после чего Telegram может навсегда заблокировать аккаунт.

Пользователям рекомендуется не переходить по неизвестным ссылкам и быть внимательными при взаимодействии с ботами.