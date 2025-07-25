Падение обломков дрона задержало поезда в двух регионах

Движение пассажирских поездов в Ростовской области и Краснодарском крае оказалось нарушено после повреждения контактных сетей из-за падения обломков беспилотников, сообщили в РЖД.

Инциденты произошли на станциях Песчанокопская в Ростовской области и Тимашевская в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале РЖД.

На обеих станциях были зафиксированы повреждения контактных сетей железной дороги после падения обломков БПЛА.

В результате происшествия на станции Песчанокопская никто не пострадал, однако график движения поездов оказался нарушен. Задержки составили до пяти часов для 10 пассажирских составов.

На станции Тимашевская, падение обломков произошло около 03.00 по местному времени. Там был поврежден вагон поезда №125 Москва – Новороссийск. Пострадал пассажир, ему оказали медицинскую помощь на месте, нескольких пассажиров пересадили на другие места.

Железнодорожникам удалось восстановить движение через 50 минут, однако задержки составили до одного часа для 12 поездов. Поезд №125 также продолжил путь с опозданием. В РЖД заявили, что принимаются все меры для минимизации задержек.

Напомним, 21 июля движение более 50 пассажирских поездов оказалось нарушено из-за пожара, вызванного падением обломков беспилотника на станции Каменоломни в Ростовской области.