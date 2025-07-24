Мужчина в Индии принес в жертву шестилетнего племянника в надежде вернуть жену

Житель деревни Сарай Калан, расположенной у границы штатов Раджастан и Харьяна в Индии, по совету колдуна принес в жертву собственного шестилетнего племянника, чтобы взять контроль над разумом ушедшей супруги.

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Мужчине для ритуала потребовалось к полуночи добыть кровь и сердце ребенка, а также 12 тысяч рупий (около 10,8 тысячи рублей — прим. «ВМ»). Индус последовал рекомендации колдуна и расправился с младшим родственником.

— Семья ребенка после его пропажи обратилась в местную полицию. Позже его тело обнаружили в куче корма для скота в заброшенном доме недалеко. Вскоре мужчину задержали, — передает издание Indian Express.

Похожий случай произошел в Испании, где правоохранители задержали супружескую пару из Франции за попытку принести собственного ребенка в жертву.

Кроме того, в октябре прошлого года директор индийской школы принес в жертву второклассника в рамках ритуала черной магии. Обряд проводило руководство учреждения. После случившегося сотрудники местной полиции задержали пять человек.