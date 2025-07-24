В США вынесли шокирующий приговор самому загадочному убийце

Суд в США приговорил к четырем пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение Брайана Кобергера, прозванного самым загадочным в Америке убийцей. Преступник также получил 10 лет тюрьмы за кражу со взломом. Об этом пишет издание People.

Мужчину признали виновным в расправе над четырьмя студентами Университета Айдахо в городе Москоу 13 ноября 2022 года.

Кобергер 3 июля 2025 года пошел на сделку со следствием и согласился признать вину. По условиям сделки, приговорить к высшей мере наказания его не могли.

Защита подсудимого на протяжении всего процесса говорила о его полной невиновности и обещала предоставить ее неопровержимые доказательства.

Кобергер отказался произносить последнее слово после вынесения приговора 23 июля и извиняться перед родными жертв.