В Москве злоумышленник в балаклаве поджег квартиру с детьми

Злоумышленник в балаклаве поджёг квартиру с детьми в Москве. Жильцов спас лай собаки, пишет Telegram-канал SHOT.

Хозяйка квартиры рассказала, что ушла на работу, дома находились 18-летний сын, 13-летняя дочь и кошки с собаками.

Горожанка подчеркнула, что никаких врагов ни у неё, ни у детей нет.

По ее словам, неизвестный молодой человек проник в их подъезд в столичном районе Люблино и поджёг дверь. Сын обратил внимание на лай собаки, запах гари и вызвал пожарных и полицию.

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года мужчина 1990-го года рождения поджег дверь квартиры в Москве, в которой находились женщина и ее 2-летний сын. Полиция задержала злоумышленника, следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.

В июне 2023 года коллекторы ошиблись адресом и подожгли дверь чужой квартиры в Москве. Все трое подозреваемых были заключены под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.