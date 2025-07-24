Мигрант ударил ножом заступившегося за девушку россиянина

Мигрант из Афганистана чуть не зарезал русского парня, который заступился за девушку в Омске. Иностранец во время задержания кричал «Слава Афганистану!». Об этом сообщает Readovka в телеграм-канале.

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Очевидица происшествия рассказала изданию, что на одной из улиц города мигрант пристал к компании молодежи. Он настойчиво пытался познакомиться с одной из девушек и распустил руки.

Ее друг попросил прекратить это, однако иностранец не отреагировал. По словам собеседницы канала, он находился под действием веществ.

Парень попытался оттолкнуть иностранца от девушки, но получил неожиданный удар ножом в бок.

На помощь сразу бросились прохожие. Мимо проходил ветеран СВО, который находился в отпуске. Он оттащил и скрутил мигранта.

Спустя 20 минут приехала полиция и начала оформлять мигранта, который при этом во всю глотку орал: «Слава Афганистану!».

Прохожие оказали пострадавшему первую помощь до приезда скорой. О состоянии парня пока ничего не известно.

Ранее в Госдуме призвали МВД активнее бороться с подпольными «бойцовскими клубами» для мигрантов.