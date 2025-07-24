Сотрудников Минобороны РФ заподозрили в причинении ущерба на 300 млн рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны. Их подозревают в подписании фиктивного акта приемки комплексов связи, что нанесло государству ущерб в размере более 300 миллионов рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

Фигурантами дела стали должностные лица отдела Управления службы войск и безопасности военной службы российского оборонного ведомства Юрий Захаренко и Михаил Баранов. По данным следствия, они подписали акт проверки технических характеристик комплексов связи, которые на самом деле не соответствовали условиям государственного контракта.

"В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей", — подчеркнул глава Следственного комитета.

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В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.