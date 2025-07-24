В Южной Осетии разбили лицо Сталину

В Южной Осетии испортили бюст Иосифа Сталина. Генералиссимусу разбили лицо, сообщает РБК со ссылкой на руководство местного комитета информации и печати.

Инцидент произошел в Цхинвале ночью. Монумент поврежден не целиком — хулиганы отломили памятнику нос. Обстоятельства произошедшего выясняются: по версии ведомства, это могла быть потасовка или драка. Другой мемориал, посвященный генсеку, остался невредим, он располагается во дворе здания прокуратуры.

Бюст Сталина также становился объектом вандализма в башкирском селе Амирово. Неизвестные облили его красной краской спустя всего полтора месяца после установки. В КПРФ происшествие назвали организованной политической провокацией, местные жители, как считают в партии, к нему отношения не имеют.

Ранее в Чувашии памятник Ленину демонтировали с городской площади и вывезли на свалку. Место долго не пустовало: как оказалось, вместо старого памятника в городе Шумерля решили поставить новый, но меньшего размера.