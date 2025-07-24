Выяснились подробности избиения подростка в центре Москвы

Стали известны детали трехкратного избиения подростка в центре Москвы. В течение нескольких часов трое юношей 16-19 лет издевались над сверстником, снимая весь процесс на камеру.

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Как стало известно «МК», инциденту предшествовала давняя вражда между подростками. Обидчики – выходцы из северокавказских республик, двое из них еще учатся в школе, третий является студентом вуза. Ребята родом из вполне благополучных семей, папа одного из школьников – замдиректора в солидной строительной фирме. Познакомились земляки случайно, поскольку тусовались в одних и тех же местах – в Ходынском парке (там они играли в волейбол) и сквере у метро «Цветной бульвар».

Заводилой в компании был 19-летний студент. Кстати, однокурсники отзывались о нем, скорее, неодобрительно, называя дерзким и вспыльчивым. Возможно, именно его заносчивость послужила причиной конфликта с подростком из Узбекистана, постоянно проживающим в России. Парень несколько раз попался на глаза кавказцам, произошла словесная перепалка, а в минувший вторник южане решили расправиться с оппонентом всерьез. Трижды в течение нескольких часов они набрасывались на юношу и жестоко избивали его.

Следователи Тверского отдела ГСУ СКР по Москве установили всех участников конфликта и предъявили им обвинение в хулиганстве. Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, связанной с лишением свободы.