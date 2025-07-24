Росcиянина посадили в тюрьму на 118 лет в европейской стране

Россиянин Владимир Котельников осужден в Греции на 118 лет тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Mash со ссылкой на президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова.

37-летний уроженец Челябинска приехал в Грецию на заработки, оставив на родине жену и ребенка. Устроившись моряком на яхту, он стал жертвой обмана - работодатели изъяли у него документы и принудили заниматься перевозкой людей.

Задержание произошло, когда судно с мигрантами проходило мимо острова Родос.

По данным Мельникова, в греческих тюрьмах по аналогичным обвинениям содержатся еще 36 российских граждан.