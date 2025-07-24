Названы возможные причины крушения Ан-24 в Приамурье

К крушению самолета Ан-24 в Амурской области могли привести погодные условия. Такую причину в эфире канала «Россия 24» высказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Как предполагает синоптик, дезориентировать экипаж могла низкая облачность. По его словам, нижняя граница облаков в некоторых районах находилась на высоте 300 метров, и такой фактор сам по себе не является поводом для ограничения полетов. Однако город Тында, вблизи которого произошла авиакатастрофа, расположен на горном склоне. Вершины хребта Чернышев в высоту достигают полутора километра.

«Низкая облачность закрывает вершины гор и, собственно говоря, это могло послужить причиной нарушения ориентирования экипажа и привести к случившемуся, то есть к столкновению самолета с землей», — заявил Заводченков.

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Павел Камнев, коммерческий директор компании «Лаборатория будущего», эксперт рынка НТИ «Аэронет», назвал в беседе с RT возможные причины крушения Ан-24 в Амурской области.

«Причина данного падения будет выяснена на комиссии. На мой взгляд, скорее всего, был перегруз или плохие погодные условия — постоянный полёт против достаточно сильного встречного ветра», — считает специалист.

Отдельно эксперт объяснил, что значит, когда самолёт пропадает с радаров.

По его словам, к причинам относятся внештатная посадка, отказ бортовых приборов передачи информации, отказ наземных служб и метеоусловия.

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Точную причину крушения самолета Ан-24 в Амурской области удастся установить после расшифровки черных ящиков, однако с высокой долей вероятности можно предположить, что самолет столкнулся с сопкой, настолько быстро, что командир экипажа не успел связаться с землей по радиопередатчику. Об этом НСН заявил экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

Ошибка пилотирования или внезапно возникшие технические неполадки рассматриваются в качестве основных версий крушения Ан-24 компании «Ангара» в Амурской области, сообщило РИА Новости. По данным Telegram-каналов, борт был подготовлен к полету и исправен. Командиром экипажа был 61-летний Вячеслав Логвинов из Иркутска. В момент посадки погода была плохая: низкая облачность, мелкий дождь и ограниченная видимость. Известно, что самолет перед посадкой в Тынде ушёл на второй круг. На борту находились 49 человек, все они погибли. Упавший самолет был выпущен 49 лет назад, о крушении доложили президенту России Владимиру Путину. Смирнов заявил, что почтенный возраст самолета не стал причиной трагедии.

«Сейчас уже создана государственная комиссия, которая занимается выяснением причин. Хорошо, что нашли обломки, надеюсь, что черные ящики сохранятся и будут расшифрованы. Это поможет составить полную картину произошедшего. Я сразу отметаю предположения, что был старый самолет. Этот самолет летал регулярно, он поддерживал летную годность, кроме того, несмотря на то, что ему почти 50 лет, совсем недавно ему продлили ресурс летной годности на десять лет. Этому предшествовала очень серьезная работа, которая проводится в рамках требований Международной организации гражданской авиации, российских законов и федеральных авиационных правил России. Проверяется и при необходимости меняется каждый болтик, меняются оборудование и все детали, где появилась ржавчина. Он получил сертификат летной годности до 2036 года. Это говорит о том, что самолет старым не бывает — бывает плохая система послепродажного обслуживания, если выполнять все правила, то это практически вечный самолет. Другой вопрос, что из-за разрушения самолетостроения прекратился выпуск комплектующих к Ан-24», — сказал Смирнов.

По мнению собеседника НСН, причиной трагедии могло стать столкновение с сопкой.

«Я сам налетал в качестве командира лайнера на Ан-24 не одну тысячу километров. Это современнейший самолет, который садится на грунт, лед и укатанный снег. Конечно, такие самолеты чаще всего летают в труднодоступные районы. В день трагедии самолет летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Никаких проблем у него не было ни в Хабаровске, ни в Благовещенске, ни одного сигнала от экипажа не поступало. Произошло крушение при уходе самолета на второй круг, с первого захода в Тынде он не смог сесть. Причины могут быть разные — например, корова или медведь вышли на полосу, низкая видимость из-за тумана или ливневого дождя. Похоже на то, что самолет влетел в сопку, причем это произошло настолько быстро, что командиру экипажа даже не хватило времени сообщить о происшествии на землю по радиопередатчику», — добавил эксперт.

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У крушения пассажирского самолета Ан-24, разбившегося в Тынде Амурской области, могли быть десятки причин, отметил экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Важно узнать, какие были погодные условия, так как от этого многое зависит, рассказал Романов. Например, Ан-24 иногда плохо относится к обледенению, в этой связи существует понятие «клевок», когда судно просто опускает нос и начинает пикировать, добавил эксперт.

«Могли просто раньше времени снизиться. Это приборное оборудование должно показывать удаление какое-то, там современных средств на Ан-24 нет таких, что-то могло отказать, на этих самолетах чуть ли не ручные GPS используются», — поделился собеседник «Ленты.ру».

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Авиационные эксперты анализируют ситуацию с катастрофой самолета Ан-24 в Амурской области.

Вот что рассказал "РГ" генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко:

"Вообще Ан-24 - хороший, надежный самолет. 44-местная двухмоторная турбовинтовая транспортно-пассажирская машина была разработана в 1957 году в Советском Союзе КБ Антонова и производилась на Киевском, Иркутском и Улан-Удэнском авиационных заводах. С 1959 по 1979 годы построили 1367 воздушных судов семейства Ан-24. С учетом сегодняшней печальной статистики в гражданской и военной авиации государств, эксплуатировавших Ан-24 различных модификаций, произошло 159 авиационных происшествий, в которых в общей сложности погибло 2134 человека. В Амурской области разбился борт RA-47315, находящийся в эксплуатации с 24 февраля 1976 года. То есть самолету почти полвека. Однако старых самолетов не бывает. Нужно говорить только о летной годности воздушного судна: сам по себе календарный срок службы в небе мало о чем говорит. Определяющим является техническое состояние воздушного судна. А оно, в свою очередь, зависит от полноты и качества работ по его техническому обслуживанию. Кто, когда их выполнял? Вот это важно. По информации, которая появилась в СМИ, сертификат летной годности Ан-24 был продлен до 2036 года. В свое время американцы не побоялись объявить, что продляют своему самолету "Геркулес", который эксплуатируется уже не один десяток лет, ресурс до 2030 года. Но, конечно, для этого они обязались сделать многое - доработать двигатели, авионику, создать мощную систему диагностики. Никогда не бывает авиапроисшествия по какой одной причине. Обычно рассматриваются три основные версии: плохая погода, ошибка экипажа и отказ техники. Но любые предположения сейчас - дело неблагодарное. Самолет был оборудован черными ящиками. Их надо найти, расшифровать. И только тогда что-либо утверждать".

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