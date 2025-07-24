Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконном выводе денег из России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Троицкого районного суда города Москвы продлена меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны на срок один месяц", - сказали в суде.

4 октября прошлого года суд отправил ее под домашний арест. Сторона защиты просила суд изменить ей меру пресечения на более мягкую, а также учесть тот факт, что на иждивении у блогера трое малолетних детей, отец которых также находится под домашним арестом.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) при продаже фитнес-марафонов. По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.