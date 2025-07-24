В Греции россиянина приговорили к 118 годам

Суд в Греции приговорил гражданина России Владимира Котельникова к 118 годам заключения и штрафу в €500 тыс., признав его виновным в организации незаконной миграции. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

"Гражданин России Владимир Котельников приговорен судом Греции к 118 годам заключения и штрафу в €500 тыс. якобы за организацию незаконной миграции. Речь идет о схеме обмана, когда приехавшие в поисках работы в Турцию соотечественники попадаются на удочку мошенников. Их привлекают к незаконной морской перевозке нелегалов из Турции в Грецию, а по прибытии просто арестовывают", - сказал Мельников.

Как рассказал правозащитник, Котельникову 37 лет, он жил с женой и маленьким ребенком в Челябинске. Россиянин выехал на заработки за рубеж и был задержан 11 июня 2024 года у острова Родос. Его жена запросила помощь в Фонде защиты соотечественников за рубежом.

"В соответствии с рабочим контрактом Котельников должен был предоставлять услуги по перевозке туристов из Турции в Средиземноморском регионе и работать в качестве члена экипажа яхты. Однако работодатель ввел Котельникова в заблуждение - под видом "туристов" к нему на яхту погрузили нелегальных мигрантов, отобрали у него документы и под угрозой расправы заставили везти их в Грецию", - рассказал Мельников.

Правозащитник направил ряд обращений в МИД РФ с просьбой оказать содействие в освобождении Котельникова и оказать ему помощь.