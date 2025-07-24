Опубликованы первые снимки разбившегося в Приамурье Ан-24

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала первые кадры разбившегося в Амурской области самолета Ан-24. Появились два снимка со все еще горящими обломками воздушного судна.

© dvtproc, Telegram

На место происшествия прибыли первые спасатели, работают сотрудники Тындинской транспортной прокуратуры и правоохранители, уточнили в региональном ведомстве.

Ожидаются также криминалисты СК. Спасателям пришлось добираться сначала на транспорте, затем пешком, так как местность состоит из горного рельефа.

Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня утром, все 48 человек на борту погибли. Среди них также были дети.