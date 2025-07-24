При крушении Ан-24 в Амурской области погибли пятеро сотрудников РЖД

При крушении Ан-24 в Амурской области погибли пятеро сотрудников ОАО "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), сообщается в Telegram-канале компании.

"Среди погибших в катастрофе Ан-24 под Тындой пятеро наших работников", - написали в РЖД.

Так, в служебную командировку этим бортом направлялись заместитель начальника Дальневосточной дирекции тяги Николай Сун-Цо-Жен (38 лет) и главный инженер строительно-монтажного треста №16 АО "РЖДстрой" (г. Хабаровск) Дмитрий Лапшов (43 года).

Летел с семьей в отпуск на этом самолете ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Сергей Шиян (32 года).

Возвращались из отпуска в Тынду супруги - врачи ЧУЗ "РЖД-Медицина": Алексей и Галина Найдёновы. Алексей Степанович трудился врачом функциональной диагностики, ему было 64 года. Галина Ивановна работала заведующей отделением - врачом акушером-гинекологом, ей было 65 лет.

"Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всех нас", - говорится в сообщении.

РЖД окажут семьям погибших материальную помощь.

Напомним, что сегодня в Амурской области в 15 километрах от города Тында потерпел крушение самолет Ан-24, летевший из Благовещенска. По предварительным данным, выживших нет.