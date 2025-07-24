Губернатор: крушение самолёта Ан-24 унесло жизни 48 человек
В результате крушения самолёта Ан-24 в Амурской области погибли 48 человек.
Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов в своём Telegram-канале.
«Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек», — говорится в сообщении.
В Амурской области ввели режим регионального ЧС после крушения самолета
Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что власти Амурской области установили траур с 25 по 27 июля в связи с авиакатастрофой самолёта Ан-24.