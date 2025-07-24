В результате крушения самолёта Ан-24 в Амурской области погибли 48 человек.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов в своём Telegram-канале.

«Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек», — говорится в сообщении.

В Амурской области ввели режим регионального ЧС после крушения самолета

Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что власти Амурской области установили траур с 25 по 27 июля в связи с авиакатастрофой самолёта Ан-24.