Во время тушения пожара в торговом центре в Ростовской области погиб сотрудник МЧС

Сотрудник МЧС России погиб во время тушения пожара в торговом центре в городе Новошахтинск Ростовской области, еще один огнеборец – пострадал. Об этом днем четверга, 24 июля, в своем телеграм-канале сообщило спасательное ведомство.

© Кадр из видео

Уточняется, что связь с сотрудниками была потеряна при поиске людей. Администрация здания сообщила, что двое работников могут находиться в лифте.

«На их поиск и спасение были направлены звенья газодымозащитной службы. Пострадавшего пожарного с ожогами конечностей коллеги вынесли из горящего здания и передали врачам», – говорится в сообщении МЧС России.

Напомним, пожар в ТЦ в Новошахтинске произошел утром 24 июля. Сообщалось, что пламя охватило 1300 квадратных метров здания.