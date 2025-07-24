Осужденный генерал Попов выразил надежду на возвращение в зону СВО

Экс-командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный за мошенничество на пять лет, выразил надежду на возвращение в зону специальной военной операции (СВО).

Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказал его адвокат Сергей Буйновский.

«Надеюсь в ближайшее время встать в строй и дальше громить врага», — процитировал он слова генерала.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил Попова орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени.

В конце апреля Тамбовский гарнизонный военный суд признал генерала виновным по статьям об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге и приговорил к пяти годам лишения свободы.

По решению судьи Попов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, его лишили воинского звания, права занимать организационно-хозяйственные должности на срок два года и назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.