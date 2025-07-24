Занимались проституцией: в США накрыли бункер с детьми

Несколько американцев из Алабамы в течение трех лет держали в плену десятерых детей, заставляя их заниматься проституцией. Как сообщает газета New York Post, некоторым из детей было всего два года.

По данным департамента шерифа округа Бибб, в ходе облавы на преступную группировку были арестованы семеро подозреваемых, в том числе две матери, чьи дети подвергались пыткам и насилию в бункере. Среди арестованных - 29-летняя Ребекка Брюэр, 41-летняя Сара Луиза Террелл, 44-летний Рики Террелл, 21-летний Далтон Террелл, 21-летний Уильям Чейз МакЭлрой, 29-летний Андрес Веласкес-Трехо и 23-летний Тимоти Сент-Джон.

Им предъявили целый список обвинений - от изнасилования до пыток и торговли людьми. По словам следователей, каждый арестованный играл определенную роль в преступной группировке.

По информации полиции, Веласкес-Трехо подсыпал наркотики детям в возрасте от двух до 15 лет, а затем приводил клиентов, которые платили за изнасилование до тысячи долларов. New York Post отмечает, что сам бункер либо принадлежал пожилой бабушке МакЭлроя, либо находился недалеко от ее дома.

Согласно судебным документам, Сара Луиза Террелл надевала на жертв ошейники с электрошоком. По данным следователей, среди жертв были как ее собственные дети, так и дети Веласкеса-Трехо и Ребекки Брюэр.

По словам шерифа округа Бибб Джоди Уэйд, все трое обвиняемых Терреллов - родственники, но точная связь и характер их отношений до сих пор неясны. Согласно судебным протоколам, другие арестованные были причастны к продаже и покупке детей.

Уэйд отметила, что невозможно сказать, сколько еще жертв может быть в этой схеме торговли людьми. Расследование продолжается, в нем участвует Министерство внутренней безопасности США. Частью объединенного расследования станет проверка возможной связи подозреваемых с мексиканской бандой, которая получает большую часть своей прибыли от торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации.