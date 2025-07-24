Орлов: режим региональной ЧС ввели в Амурской области после крушения Ан-24

В Амурской области объявили трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе Ан-24 под Тындой. При крушении самолета погибли 48 человек.

Как сообщил глава региона Василий Орлов в своем Telegram-канале, 25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вся область скорбит вместе с вами», – написал Орлов.

Спасатели дошли до места крушения. Выживших нет.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. При заходе на посадку в аэропорту Тында борт ушел на второй круг, после чего связь с ним пропала. На борту в момент полета находилось 48 человек, из них семеро детей, из которых трое девочек в возрасте от одного до двух лет и четыре мальчика от 6 до 13 лет.

Режим ЧС регионального характера ввели в Амурской области из-за крушения самолета Ан-24. Это необходимо для мобилизации всех сил и средств.