Адвокат: продюсер «Базы» Лукьянова находится в шоковом состоянии

Продюсер «Базы» Татьяна Лукьянова расстроена и напугана, она в шоковом состоянии, рассказал «Звезде» ее адвокат Матвей Цзен. Накануне журналистку арестовали до 20 сентября.

«Она сидит в тюрьме за преступление, которое она не совершала. В каком состоянии может человек находиться? Конечно, не очень ему хорошо», - сказал юрист.

Пока Лукьянова и арестованный судом главный редактор Telegram-канала Глеб Трифонов находятся на Петровке, 38. Но вскоре их отправят в следственные изоляторы.

Сторона защиты будет подавать жалобу на решение суда, сообщил адвокат. Позиция защиты состоит в том, что нет основания содержать журналистов под стражей. По словам юриста, продюсеры «Базы» не знали, что люди, у которых они покупают информацию, были сотрудниками полиции. При этом следствие считает, что они давали взятки.

Обыски в офисе Telegram-канала прошли позавчера. В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело о превышении полномочий полицейскими, которые разглашали информацию ограниченного доступа. Она потом появлялась «на одном из каналов» в Telegram.