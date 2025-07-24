Суд в Москве арестовал вице-губернатора Брянской области Симоненко

Мещанский районный суд Москвы арестовал вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

"Постановлением <...> удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования", – говорится в сообщении.

Симоненко заключен под стражу на срок 1 месяц 30 суток.

Кроме того, в РИА Новости со ссылкой на суд заявили, что глава управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура был арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений.

В доме и на рабочем месте Симоненко 22 июля прошли обыски. На тот момент у него не было никакого процессуального статуса.

Позже стало известно, что Симоненко задержан по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонных сооружений. Следствие считает, что Симоненко с сообщниками использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы и РФ, похитив не менее 818,8 миллиона рублей.