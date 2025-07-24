Названа предварительная причина крушения самолета Ан-24 в Амурской области

Возраст потерпевшего крушение в Амурской области самолета Ан-24 не мог стать причиной аварии — совсем недавно ему заменили все необходимые детали и продлили сертификат летной годности, сказал НСН Олег Смирнов. Точную причину крушения самолета Ан-24 в Амурской области удастся установить после расшифровки черных ящиков, однако с высокой долей вероятности можно предположить, что самолет столкнулся с сопкой, настолько быстро, что командир экипажа не успел связаться с землей по радиопередатчику. Об этом НСН заявил экс-замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Ошибка пилотирования или внезапно возникшие технические неполадки рассматриваются в качестве основных версий крушения Ан-24 компании «Ангара» в Амурской области, сообщило РИА Новости. По данным Telegram-каналов, борт был подготовлен к полету и исправен. Командиром экипажа был 61-летний Вячеслав Логвинов из Иркутска. В момент посадки погода была плохая: низкая облачность, мелкий дождь и ограниченная видимость. Известно, что самолет перед посадкой в Тынде ушёл на второй круг. На борту находились 49 человек, все они погибли. Упавший самолет был выпущен 49 лет назад, о крушении доложили президенту России Владимиру Путину. Смирнов заявил, что почтенный возраст самолета не стал причиной трагедии. «Сейчас уже создана государственная комиссия, которая занимается выяснением причин. Хорошо, что нашли обломки, надеюсь, что черные ящики сохранятся и будут расшифрованы. Это поможет составить полную картину произошедшего. Я сразу отметаю предположения, что был старый самолет. Этот самолет летал регулярно, он поддерживал летную годность, кроме того, несмотря на то, что ему почти 50 лет, совсем недавно ему продлили ресурс летной годности на десять лет. Этому предшествовала очень серьезная работа, которая проводится в рамках требований Международной организации гражданской авиации, российских законов и федеральных авиационных правил России. Проверяется и при необходимости меняется каждый болтик, меняются оборудование и все детали, где появилась ржавчина. Он получил сертификат летной годности до 2036 года. Это говорит о том, что самолет старым не бывает — бывает плохая система послепродажного обслуживания, если выполнять все правила, то это практически вечный самолет. Другой вопрос, что из-за разрушения самолетостроения прекратился выпуск комплектующих к Ан-24», — сказал Смирнов. По мнению собеседника НСН, причиной трагедии могло стать столкновение с сопкой. «Я сам налетал в качестве командира лайнера на Ан-24 не одну тысячу километров. Это современнейший самолет, который садится на грунт, лед и укатанный снег. Конечно, такие самолеты чаще всего летают в труднодоступные районы. В день трагедии самолет летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Никаких проблем у него не было ни в Хабаровске, ни в Благовещенске, ни одного сигнала от экипажа не поступало. Произошло крушение при уходе самолета на второй круг, с первого захода в Тынде он не смог сесть. Причины могут быть разные — например, корова или медведь вышли на полосу, низкая видимость из-за тумана или ливневого дождя. Похоже на то, что самолет влетел в сопку, причем это произошло настолько быстро, что командиру экипажа даже не хватило времени сообщить о происшествии на землю по радиопередатчику», — добавил эксперт. Ранее сообщалось, что по факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц.