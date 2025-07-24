Shot: В Подмосковье задержали замглавы Химок Ирину Жданкину

В подмосковных Химках задержали заместителя главы городской администрации Ирину Жданкину. Об этом в четверг, 24 июля, сообщает Shot. Там уточнили, что в мэрии города в настоящее время проходят обыски.

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Кроме Жданкиной, задержана ее подчиненная — начальник управления по развитию территорий и инвестициям администрации Химок Евгения Янченко.

Shot также напомнил, что ранее экс-заместитель главы Химок Николай Минаев покинул Россию. Telegram-канал отмечает, что пока неизвестно, связано ли текущее расследование с делом Минаева.

Утром 27 июня в соцсети сообщили, что Минаев покинул Россию после того, как его объявили в розыск в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. Несколько дней назад он официально уволился из администрации Химок, а до этого около двух недель не появлялся на рабочем месте.

Минаев обвиняется в получении двух взяток в размере шесть миллионов рублей за заключение муниципальных контрактов. Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении мужчины. Двое других соучастников уже находятся под стражей, а посредника в коррупции отправили под домашний арест.