Экс-директор «Патриота» рассказал, кто получил всю выгоду от хищения средств Минобороны

Газета.Ru

Экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов в суде заявил, что всю выгоду от хищения средств министерства обороны России и парка получил только бывший заместитель министра обороны Павел Попов. Его слова приводит корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского городского суда Подмосковья.

Экс-директор «Патриота» рассказал, кто получил всю выгоду от хищения средств Минобороны
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«Я нужен был Попову как сотрудник, который беспрекословно выполняет его требования. За период работы в парке я получал лишь заработную плату, я не имел личной выгоды при строительстве на участке Попова, за все время работы в парке я не приобрел какую-либо недвижимость или автомобиль», — сказал он.

По словам Ахмедова, он осознавал, что совершал преступления, но Попов пугал его тем, что он больше никуда не сможет трудоустроиться.

«Оснований не верить генералу армии у меня не было. Я находился в полной зависимости от него», — рассказал суду бывший директор «Патриота».

До этого сообщалось, что Попов построил жилой дом, баню и гараж на деньги министерства, предназначенные для парка «Патриот».