В московском ТЦ «Город» проходит эвакуация людей

Посетителей торгового центра «Город» на юго-востоке Москвы эвакуируют. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

Согласно поступающей информации, инцидент произошел рядом со станцией метро «Авиамоторная». Предположительно, в здании сработала система пожарной сигнализации. На опубликованных видеокадрах видно, как люди организованно покидают торговый центр.

Официальные причины срабатывания сигнализации уточняются, подробности инцидента пока не раскрываются.

Накануне из торгового центра «Рио» в Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и сотрудников.

16 июля в Новой Москве прошла эвакуация в торговом центре «Саларис». Посетителей ТЦ попросили покинуть здание. По громкой связи объявили о задымлении. В пресс-службе торгового центра сообщили, что в «Саларисе» проходила учебная эвакуация.

В конце июня посетителей гипермаркета «Реми» во Владивостоке эвакуировали из-за запаха газа в помещении. Telegram-канал Baza сообщал, что несколько человек отравились парами неизвестного вещества. Люди внезапно почувствовали себя плохо, несколько человек потеряли сознание.