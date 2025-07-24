В Омске вынесен приговор суда организованной группе мошенников

Судьей Куйбышевского районного суда города Омска вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о противоправной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Бишоп». За совершение серийного мошенничества осуждены 12 участников организованной группы.

Следователем СУ УМВД России по Омской области установлена причастность фигурантов к 42 эпизодам мошенничества, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общая сумма ущерба – почти 34 миллиона рублей.

Организаторами противоправной деятельности в 2017 году выступили двое омичей. Вместе с подельниками они размещали в Интернете информацию о вакансиях для начинающих брокеров, претендентам предлагали приобретать обучающие курсы, позже сообщали о невозможности трудоустройства, но предлагали другой путь заработка – инвестиции на фондовом рынке. Под предлогом получения гарантированного дохода потерпевшие, среди которых были и пожилые граждане, вкладывали денежные средства, в том числе кредитные. Все деньги переводились на счета компании, фактически не имевшей лицензии на брокерскую деятельность, тем самым похищались осужденными.

Суд назначил одному из организаторов мошеннической схемы наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, его троим помощникам в должности аналитиков - от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 3 месяцев, восьми менеджерам - от 2 лет 6 месяцев до 3 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора все осужденные, за исключением одной женщины, отбывание наказания которой отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, были взяты под стражу в зале суда.

Также суд обязал виновных возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.