На юге Москвы двое рабочих отравились метаном, спустившись в колодец

Двое рабочих на юге Москвы, спустившись в колодец, отравились метаном. Инцидент произошел на Автозаводской улице. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в соцсети.

© Вечерняя Москва

— Двое рабочих, предварительно, отравились метаном в колодце на Автозаводской улице, — рассказало в Telegram-канале агентство городских новостей «Москва».

Один из мужчин полез в колодец, после чего перестал откликаться. Следом за ним на глубину порядка пяти метров спустился его коллега. Через некоторое время он тоже перестал подавать признаки жизни.

Позднее стало известно, что в колодец спустились трое мужчин. Их безжизненные тела достали на поверхность спасатели.

Ранее рабочий погиб после падения в шахту лифта на стройплощадке в Москве. К установлению обстоятельств инцидента подключилась прокуратура. До этого строитель разбился насмерть после падения с 30-го этажа. Трагедия случилась на улице Борисовские Пруды на юго-востоке столицы.